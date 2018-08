Foligno, posti di blocco della polizia municipale: beccati ubriachi al volante, patenti ritirate

Posti di blocco della polizia municipale di Foligno contro gli ubriachi al volante. Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 33 veicoli controllati.

Nel primo caso, ad un uomo (con un tasso alcolemico di 0,60, sopra il limite di 0,50 grammi per litro di alcol nel sangue, oltre il quale scatta la guida in stato di ebbrezza), è stata ritirata la patente e gli è stata comminata una sanzione di oltre 500 euro. Nel secondo caso, per una donna, con tasso alcolemico di 1,70, oltre al ritiro della patente, è scattata la denuncia penale.

La donna, in macchina con il marito, è stata accompagnata a casa dai vigili urbani.



I controlli - effettuati da una pattuglia composta da quattro agenti della polizia locale - hanno portato anche a diverse sanzioni per infrazioni del codice della strada e per problematiche legate alla documentazione degli autoveicoli.