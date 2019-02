Abusi sulla nipotina di 4 anni, insospettabile 33enne condannato a 4 anni: trovati foto e video

Quattro anni di reclusione per aver abusato della nipotina di 4 anni. E' questa la pena inflitta dal Gup Valerio D'Andria ad un insospettabile 33enne di Fologno che era stato accusato di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo ha anche filmato tutti gli abusi sulla nipotina che poi aveva salvato in una pennetta. Non si esclude che i file siano stati condivisi in rete anche con altri pedofili. La squallida scoperta delle immagini era stata fatta dalla moglie del pedofilo che dopo la scoperto si è subito rivolta ai Carabinieri prendendo le distanze per sempre dall'uomo.

Da quel momento è stato aperto un fasciolo di inchiesta, sequestrati tutti i dispositivi elettronici di proprietà del folignate dove sono state rintracciati filamati e immagini pedopornografiche. La difesa ha chiesto e ottenuto una visita psichiatrica volta a verificare la capacità di intendere e volere dell'orco: è stata rilevata una parziale incapacità msa non in grado di considerate offuscata la mente dell'uomo.