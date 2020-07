Scoperto con un carico di banconote false (50mila euro): arrestato meccanico folignate di ritorno dalla Campania

Dalla Campania - dove si sarebbe rifornito - sperava di raggiungere Foligno, secondo la ricostruzione degli inquirenti, con un carico di 50mila euro in banconote false. Ma un posto di blocco lungo la somma della Polizia della Questura di Terni ha fatto saltare tutti gli schemi: per non essere scoperto non si è fermato all'Alt ed ha proseguito la sua corsa. Ma a quel punto l'auto, un fiorino verde, è stata immediatamente segnalata a tutte le forze dell'ordine. Poche decine di chilometri dopo è stato fermato sempre dalla Polizia ma del Commissaria di Foligno all'altezza di Campello sul Clitunno.

Il protagonista, finito in manette, è un folignate di 49 anni, di professione meccanico - le iniziali M. R. - con alcuni precedenti. Le banconote era nascoste sotto una cassetta porta attrezzi nel vano posteriore del Fiorino: altri due pacchi sono stati trovati accanto al vano della bombola di metano. Uno dei pacchi conteneva 296 banconote da 50 euro divise in tre mazzette, per un totale di 14mila e 800 euro e altri 10 mila euro suddivisi in 100 banconote da 100 euro; nell’altro pacchetto c’erano 250 banconote da 100 euro per 25 mila euro. Per il 49enne è stato convalidato l'arresto dal giudice del tribunale di Spoleto, Paolo Mariotti, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Il meccanico, difeso dall’avvocato Pietro Gigliotti, si è dichiarato estraneo al commercio spiegando che il mezzo non veniva utilizzato solo da lui ma anche da un suo collaboratore e un amico. La particolarità delle banconote - molto ben fatte secondo gli esperti - è che riportavano tutte lo stesso numero di serie.