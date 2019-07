Foligno, colpi di fucile in piazza: trovata l'arma, ora si cercano le tracce

Il 23 giugno, intorno alle 21.30, un uomo è arrivato a bordo di un'auto in piazza Piermarini, nei pressi di corso Cavour. E' sceso dalla vettura, imbracciato un fucile e sparato in direzione di via Majotti per poi dileguarsi. La cartuccia recuperata nell'immediatezza dai carabinieri è di un calibro 12.

In questi giorni le indagini sono proseguite a ritmo serrato, numerose perquisizioni con l'aiuto delle unità cinofili di Firenze e controlli anche con l'elicottero proveniente dal Nucleo elicotteri di Rieti, fino ad arrivare al ritrovamento di un fucile a Sant'Eraclio. L'arma era stata abbandonata in campagna. Per gli investigatori, dalla sua analisi potrebbero emergere riscontri importanti per riuscire a identificare lo sparatore.

A questo scopo, riferisce l'Arma, particolarmente utili gli esiti delle perquisizioni stesse e dell'audizione di numerose persone informate dei fatti. Ulteriori elementi sembrerebbero essere arrivate dall'analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona interessata dall'episodio.

Il cerchio, insomma, su sta piano piano stringendo.