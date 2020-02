Foligno, ciclista si avventura nel bosco e cade in un dirupo: vigili del fuoco e 118 in azione

Brutta disavventura per un ciclista nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 21 febbraio). La squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno è infatti intervenuta intorno alle 16.15 in zona Sassovivo per soccorrere e recuperare un uomo caduto con la sua bici in una zona impervia del bosco. Sul posto anche il personale medico del 118 giunto per soccorrere il ciclista che si è procurato una ferita alla gamba destra.