Foligno, perde il controllo dello scooter e cade: grave 40enne

Sono gravi le condizioni di un 40enne rimasto coinvolto, nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 aprile, in un incidente stradale in via Campagnola, lungo la rampa di accesso allo svincolo di Foligno Nord. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando, finendo a terra e perdendo anche il casco.

Sul posto, oltre al personale dle 118, la polizia municipale.