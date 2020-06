Bimba di 11 anni si sente male, trovata positiva al coronavirus in ospedale

Si sente male, l'ambulanza la porta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Foligno e qui viene trovata positiva al coronavirus: ricoverata all'ospedale di Perugia, nel reparto di Malattie Infettive, in buoni condizioni.

La piccola, una bambina di 11 anni di fuori regione, in vacanza con la famiglia nella zona del Folignate, ha accusato un malore - non presentava sintomi legati al coronavirus - ed è stata stata portata al San Giovanni Battista per i soccorsi. Come da regolamento, la bambina è stata presa in carico dai pediatri e sottoposta al test rapido che ha individuato la positività al Covid-19. Così è scattato il trasferimento all'ospedale di Perugia, nel reparto di Malattie Infettive. E' in buone condizioni di salute. La notizia è stata riportata dal Messaggero Umbria e dal Corriere dell'Umbria.