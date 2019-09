FOTO NOTIZIA Bus di linea va a fuoco mentre affronta la salita: l'intervento dei vigili del fuoco

Un autobus di linea è andato a fuoco mentre era in servizio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o coinvolto. Solo dunque disagi e un po' di paura per le fiamme che si erano sviluppate dal vano motore. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30 di oggi - 20 settembre -in località Belfiore a Foligno. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una autobotte. Sul posto anche le forze dell'ordine.