Foligno, bambino di due anni rischia di morire soffocato: è in condizioni gravissime

E' stato trasferito in elicottero al Bambin Gesù di Roma il bimbo di due anni che ha rischiato di morire soffocato a Foligno. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ingerito del detersivo liquido concentrato. Subito soccorso all'ospedale di Foligno, il bambino è stato prima intubato messo in sicurezza dai medici di Pediatria e Rianimazione e poi trasferito in elisoccorso a Roma. E' in gravissime condizioni per l'ostruzione alle vie aeree superiori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.