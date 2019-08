Foligno, esplosione nella notte: bancomat fatto saltare in aria, caccia ai predoni

Assalto al bancomat nel cuore della notte. Lo sportello automatico di una banca in via Campagnola, a Foligno, è stato fatto esplodere con il gas. Secondo quanto ricostruito i predoni hanno assaltato l'istituto di credito, sfondato una finestra ed entrando nella banca. Poi hanno fatto saltare in aria il bancomat. Tantissimi danni, ma nessun bottino. I soldi sono rimasti lì dove erano. La banda è fuggita.

Sul posto i carabinieri di Foligno e gli artificieri di Perugia. I militari hanno aperto la caccia all'uomo.