Lavoratore insospettabile con un carico di coca da oltre 250mila euro: panetti nascosti in un vano segreto

In teoria era un insospettabile lavoratore edile, finito per giunta in cassa integrazione a causa del blocco per il Covid19, da anni residente a Foligno. Un lavoratore albanese come tanti in Umbria. Ma purtroppo si è scoperto che il 40enne era anche uno spacciatore di coca che poteva contare addirittura su una fornitura da 1chilo e mezzo di cocaina. La Polizia di Foligno - diretta dal vicequestore aggiunto, Bruno Antonini - è arrivata all'insospettabile lavoratore dopo diverse segnalazione di cittadini su presunti giri notturni in direzione di un appartamento alla periferia della città della Quintana.

Dalla prima perquisizione, grazie all'uso dei cani molecolari della questura di Ancona, Edox ed Ermex, è stato fermato con addosso un involucro di 18 grammi nascosti sia nella cinta dei pantaloni che dentro gli slip. Il grosso del bottino era una nella sua casa: è stato trovato un panetto da un 1.100 chili, più altri 300 grammi circa in uno più piccolo e altre 5 confezioni oltre al bilancino di precisione. Nell’abitazione sono stati recuperati anche 3.350 euro in contanti rigorosamente sequestrati. Per arrivare alla droga la polizia è stata costretta a buttare giù il muretto. Secondo gli uffici della Polizia il grado di purezza della cocaina avrebbe fruttato sul mercato da 250 a 500 mila euro a secondo del taglio. La dottoressa Petrini ha coordinato le indagini di polizia giudiziaria.