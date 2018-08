Ragazzo pestato in discoteca, è ancora ricoverato in Ospedale: si cercano testimoni per identificare il branco

Un ragazzo di 29 anni è ricoverato in Ospedale a Foligno da domenica scorsa per via delle ferite riportatèe sarebbe stato aggredito durante una nottata in discoteca. C'è una regolare denuncia presso la Squadra Mobile del Commissariato di Foligno che però è contro ignoti. Gli aggressori, si parla di 4-5 giovani, hanno preso di mira il giovane senza mitivo e non si conoscevano. Il primo tempo della violenza gratuita si è svolto nel locale, poi fuori la situazione è degenerata.

Il 29emme di Foligno è stato salvato dal personale di sicurezza mentre altri 4 lo prendevano a calci mentre era inerme a terra. Il giovane è assistito dall'avvocato Giovanni Picuti, al legale spetta il difficile compito di individuare gli auto del pestaggio.Lanciato l'appello agli avventori del locale per una collaborazione al fine di identificare i violenti.