Delirio sul treno, 20enne beccato senza biglietto aggredisce i poliziotti: denunciato

Il capotreno in servizio a bordo di un treno della tratta Roma – Ancona ha chiamato la polizia per un viaggiatore privo di titolo di viaggio. Il 20enne, per tutta risposta, ha aggredito gli agenti: spintoni e insulti