Camminava a piedi lungo la superstrada, gli agenti evitano il peggio

Sono riusciti a intervenire prima che la situazione potesse degenerare. Lo hanno notato mentre stava camminando sulla corsia di emergenza della Flaminia, nei pressi dell'uscita di Foligno nord, direzione Spoleto, e gli agenti della Polfer, impegnati nel monitoraggio delle aree prossime agli scali ferroviari, lo hanno subito raggiunto, scongiurando conseguenze per la sua incolumità e per quella degli automobilisti.

Il pedone è stato successivamente identificato per un cittadino nigeriano, irregolarmente in Italia e già gravato da un decreto di espulsione. Per questo è stato accompagnato in un centro per il rimpatrio per completare le procedure previste per legge.