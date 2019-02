Si ribella al controllo del biglietto sul Flixbus: si spoglia e inizia a minacciare tutti

Un pusher latitante, ricercato per gravi episodi di droga a Perugia e oggetto di ordine di custodia in carcere firmato dal Tribunale del capoluogo umbro, è stato individuato e arrestato dai Carabinieri dopo che si era denudato ed aveva iniziato ad inverire contro tutti all'interno di un pullman privato - Flixbus - dal quale non voleva scendere nonostante un biglietto di dubbia validità. Il tutto si è svolto nella piazzola di sosta di Scandicci, lungo la A1. Il latitante è un 27enne nigeriano che ora dovrà anche rispondere delle accuse per atti osceni in luogo pubblico e interruzione di pubblico ufficio. Oltre ai procedimenti perugini. Per lui si sono spalancate le porte del carcere.