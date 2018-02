Flaminia, due nuovi tratti di strada per il raddoppio della ferrovia Spoleto-Campello

Nuova viabilità lungo la Flaminia, tra Campello sul Clitunno e Spoleto. Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito dei lavori del raddoppio ferroviario della linea Spoleto-Campello, ha realizzato due tratti nuovi di strada, in corrispondenza dei cantieri di imbocco della nuova galleria ferroviaria, che miglioreranno in maniera sensibile la viabilità dell’intera zona.

I due nuovi tratti di strada, “lunghi circa 400 ciascuno – spiega Rfi - , sostituiscono le deviazioni provvisorie realizzate per consentire i lavori della nuova galleria ferroviaria. Da stamani è aperto al traffico il tratto in prossimità di Spoleto, giovedì 22 febbraio toccherà a quello in prossimità di Campello sul Clitunno”. L’intervento, realizzato da Rfi, spiega la nota, “è propedeutico alla conclusione dei lavori del raddoppio ferroviario, prevista per fine 2019”.