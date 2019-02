Maxi incidente sulla Flaminia, schianto tra due camion e un furgone: traffico bloccato

Traffico bloccato sulla Flaminia. Maxi incidente nella mattinata di oggi, lunedì 18 febbraio, a Foligno. Come spiega l'Anas in una nota "traffico provvisoriamente bloccato in Umbria lungo la strada statale 3 “Flaminia”, a Foligno, in corrispondenza del km 158.7 a causa di un incidente che, per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto". Sul posto vigili del fuoco, polizia stadale, 118 e personale Anas.

Secondo quanto risulta ci sarebbero due feriti, trasportati all'ospedale di Foligno.

Nella mattinata di oggi si è verificato un altro incidente: a Città di Castello un'auto si è ribaltata in via Marconi. Il conducente, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale.

Notizia in aggiornamento