Spoleto, maxi incidente sulla Flaminia: tre auto coinvolte, tre i feriti

Maxi incidente lungo la strada statale 3 “Via Flaminia” nel pomeriggio di giovedì 12 aprile. Il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 112,800 in territorio comunale di Spoleto. Tre le auto coinvolte nell'incidente. Tre le persone rimaste ferite.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas, per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade alternative segnalate in loco, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto anche la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti due auto si sarebbero scontrate frontalmente, poi la terza auto le avrebbe tamponate. Le vetture sarebbero state avvolte dalle fiamme. Tre i feriti trasportati all'ospedale dal 118.