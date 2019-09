Con il furgone contro il guard rail, ferito trasportato in ospedale

Un automobilista è rimasto ferito questa mattina, 16 settembre, in un incidente stradale che si è verificato lungo la Flaminia, in corrispondenza dell'uscita di Nocera Umbra.

Il furgone che stava guidando, per cause da accertare, è finito contro il guard rail. L'uomo, soccorso dai vigili del fuoco, è stato portato all'ospedale di Foligno per le cure necessarie. Sull'incidente, accertamenti dei carabinieri.