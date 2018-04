Una gita sul fiume Nera in canoa, poi il nulla per due ore: angoscia per una famiglia

Momenti di angoscia per un genitore e suo figlio, scomparsi da un paio d'ore lungo il fiume Nera. I due erano a bordo di due canoe quando improvvisamente, non hanno più dato loro notizie . Immediato l'allarme ai vigili del fuoco di Terni, che stanno intervendo sul fiume Nera (poco dopo Stifone) per cercare di rintracciare genitore e figlio. Le ricerche si stanno concentrando lungo il fiume: oltre alla squadra in acqua con gommone da rafting, è stato anche allertato un elicottero dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTI

Si tratta di due adulti e tre bambini, tutti italiani, ritrovati fortunatamente sani e sali dai carabinieri e dai vigili del fuoco nel tratto di fiume nei pressi della zona industriale di Nera Montoro. I vigili del fuoco stanno provvedendo al loro recupero. Le loro condizioni di salute sono buone, a parte la stanchezza a causa della corrente forte in quella zona.