Due giovani intrappolati nelle acque del fiume Nera: corsa contro il tempo per salvarli

Momenti di paura per una coppia di ragazzi, rimasti bloccati nelle acque del fiume Nera. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 luglio. I due giovani si trovavano lungo il corso del fiume, nella zona a valle della Cascata delle Marmore quando, all'apertura del flusso d'acqua della cascata, il Nera ha subito un repentino innalzamento del livello dell'acqua, bloccando i due sulla riva opposta.

Sul posto si è diretta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria che ha raggiunto la coppia con le mute stagne e le attrezzature di recupero con speciali cordini da lancio. Sfruttando particolari tecniche per il soccorso in acque tumultuose e dopo aver fatto fatto indossare ai due ragazzi i giubbotti per l'aiuto al galleggiamento, i tecnici del Sasu sono riusciti a recuperarli. In supporto alle operazioni di soccorso, anche le guide del Centro Rafting delle Marmore. I giovani, una volta recuperati, sono stati affidati ai sanitari del 118, ma fortunatamente - a parte un grande spavento - non hanno riportato nessuna conseguenza.