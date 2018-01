Il giornale dei cittadini/ Due bulli (senza biglietto) bloccano il treno: "Noi pendolari costretti a tornare a casa alle 24"

Ci scrive Erika sull'odisea subita ieri notte per tornare a casa in treno da Perugia. Sui treni regionali è diventato un far west continuo. Bulli e prepotenti che minacciano e picchiano i controllori. Forze dell'Ordine costrette ad intervenire e treni che accumulano ritardi per colpa di violenti che non temono neanche le forze dell'ordine.

+++++++++

di Erika - una viaggiatrice

Terontola 2 Gennaio 2017 ore 2150 treno regionale veloce 3169 Firenze SMN -Foligno. Il treno viaggia con 0 minuti di ritardo quando il controllore a Terontola avvisa i signori viaggiatori che per un problema sul quale dovranno intervenire i carabinieri il treno starà fermo 5 minuti. Il treno alle 2308 è ancora fermo. La causa? Due extra comunitari che non hanno pagato il biglietto sono stati fatti scendere e si sono buttati tra i binari impedendo al macchinista di far ripartire il treno. Nel frattempo le porte del convoglio vengono boccate: nessuno può scendere ne salire. Dopo circa un'ora alcuni passeggeri diretti a Perugia e Foligno sono stati fatti scendere per proseguire con un altro treno che però non ferma in tutte le stazioni della linea. La sottoscritta ed altri passeggeri che si fermano a Magione, sono costretti a risalire sul primo treno aspettando che questo, riparta alle ore 2316. Si dice che chi ben comincia.... buon 2018.