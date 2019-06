La foto-notizia Bulletti e vandali in centro storico, fioriere a terra e cestini divelti

Fiorere e cestini divelti. In terra, in pieno centro storico a Perugia, quello che si è presentato questa mattina agli occhi dei passanti non è stato certo uno spettacolo edificante. Che dietro ci sia la mano di qualche bullo o vandalo? Dalle fotografie, postate sulla pagina Facebook "Ce Sente Perugia" dal commerciante Andrea Fonte, si nota il passaggio di qualcuno che si sarebbe "divertito" a sporcare, gettare a terra vasi di fiori e anche due cestini per la spazzatura.

Amaro, il commento che accompagna il post. "Ci risiamo. Non so voi ma io, personalmente, mi sarei rotto di trovare la mia città, una mattina e l'altra pure, in queste condizioni".