Fiocco azzurro in casa Grifo: grande festa per il piccolo Mateo Pajac

Fiocco celeste in casa del Perugia: alle 13.30 di oggi, sabato 31 marzo, è nato Mateo Pajac, primogenito di Marko e Yosipa. Il parto è stato seguito dalla dottoressa Teresa Ceccarelli e dall'ostretica Laura Fumu del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Perugia. Grande gioia per il centrocampista del Perugia (in prestito dal Cagliari), che ieri sera era rimasto infortunato al ginocchio dopo pochi minuti dal fisco d'inizio della partita contro il Cremonese. Questa mattina si è sottoposto a una ecografia presso la struttura del nosocomio Santa Maria della Misericordia di Perugia, poi, all'ora di pranzo, il regalo più bello per questa giovane coppia: la nascita del loro primo figlio. La gravidanza è stata seguita dallo storico ginecologo Giuseppe Affronti, che da trent'anni segue tutte le gravidanze delle mogli e delle compagne dei calciatori del Grifo.