Finto vigile del fuoco bussa alle porte di Perugia: "Denunciate, i vigili del fuoco non vendono niente"

Occhio alla truffa. Finto vigile del fuoco si aggira per Perugia, bussando alle porte. A lanciare l'allarme con un post su Facebook sono i vigili del fuoco del comando di Perugia (quelli veri): " Alcuni cittadini ci hanno contattato per avere informazioni riguardo un "tizio" che sta girando per Perugia e si spaccia per un responsabile dei vigili dl fuoco del nostro comando, dai racconti sembra che cerca di vendere oggetti riguardo la sicurezza antincendio o riviste non ben identificate".

E ancora: "Posto che come corpo nazionale non facciamo, né faremo mai, vendita porta a porta (ci manca solo questo) se qualcuno vi contatta a nostro nome o come addetto dei vigili del fuoco, prendete la scusa di andare di fretta, fatevi dare un recapito telefonico e denunciate tutto alla finanza. A voi non costa nulla, lui probabilmente vince una denuncia, ma sicuramente qualcun'altro si salva da questa truffa grazie alle vostre segnalazioni".