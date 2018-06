"Polizia, aiuto: hanno rapito un uomo": furgone inseguito, era solo un addio al celibato

Lo scherzo per l’addio al celibato finisce con sei denunce per procurato allarme. E’ successo a Perugia, nella mattinata di sabato, in via del Macello. Un passante chiama la polizia denunciando un rapimento. Scatta l’allarme.

L’uomo racconta ai poliziotti di aver assistito al sequestro di una persona: due uomini con il volto coperto avevano bloccato un uomo per strada costringendolo, tra le grida, a salire su un furgone. La polizia corre sul posto e insegue il furgone. Il mezzo viene bloccato in via Pievaiola. Scattano i controlli per identificare gli uomini a bordo: tutti italiani, trentenni ed incensurati. A questo punto viene fuori la verità: si trattava di uno scherzo, uno gesto goliardico per festeggiare l’addio al celibato del loro amico, l’uomo rapito. Ma i poliziotti non la prendono a ridere: tutti denunciati per procurato allarme.