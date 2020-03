Finto matrimonio per ottenere la cittadinanza italiana, condannata

Chiede il ricongiungimento con il marito a Perugia, ma si scopre che non si era mai sposata e i documenti dell’ambasciata erano fasulli, così viene condannata ad otto mesi di reclusione.

La donna, cittadina e residente nelle Filippine, aveva presentato un’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio e di potersi ricongiungere con il marito, residente a Perugia. Aveva inoltrato all’ambasciata italiana i documenti del matrimonio contratto con il perugino.

Erano partiti i controlli presso gli uffici comunali perugini per avere gli atti ufficiali di matrimonio, ma non erano stati trovati. Perché il matrimonio non era mai stato celebrato e il perugino indicato negli atti depositati all’ambasciata, presi chissà dove, era all’oscuro di tutto. Da qui la denuncia e il processo.

In tribunale la donna è stata condannata dal giudice Alessandra Grimaccia, in contumacia in quanto non è più in Italia da tempo, di otto mesi di reclusione per falso così come richiesto dal vice procuratore onorario Francesco Fiorelli.