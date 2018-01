Finti letturisti di Umbra Acque cercano di entrare nelle case per razziare tutto: la denuncia dei cittadini

Una segnalazione dal comune di Monte Castello di Vibio ha fatto scattare all'allarme truffa-furti in appartamenti in tutta la provincia di Perugia. Infatti ai centralini di Umbra Acque si sono rivolti alcuni cittadini che, poco tempo prima, avevano avuto una richiesta di accesso alla propria abitazione da parte di un uomo che si era qualificato come letturista, munito di uno strano tesserino. Per fortuna per loro non lo hanno fatto entrare - il tesserino era falso - e gli uffici di Umbra Acque hanno fatto notare che nel comune di Monte Castello di Vibio non sono in corso letture dei contatori e che "i letturisti da noi incaricati – dipendenti delle Cooperative B+ COOPERATIVA SOCIALE, ISOLA COOPERATIVA SOCIALE E LA TORRE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato da Umbra Acque". Umbra Acqua ha avvertito la popolazione: "per ogni situazione di dubbio contattate i nostri centralini e a segnalare eventuali analoghi episodi".