LA SEGNALAZIONE Finti delegati Enel si aggirano in città, occhio alla truffa!

Buongiorno, in data odierna sono venuti a bussare alla porta del mio ufficio in piazza italia due ragazzi che si sono presentati come delegati Enel con tanto di tesserino chiedendomi di controllare il colore della bolletta, in quanto, deve essere a colori e non in bianco e nero. Io, gentilmente, li ho mandati via ed eseguendo una ricerca sul web ho letto che sono dei truffatori che anche in altre città si aggirano per truffare la gente tramite finti moduli enel o addirittura per controllare lo stato della casa e magari agire in un secondo momento per entrare a rubare. Con la presente vi segnalo questo fatto in modo che la popolazione perugina possa stare attenta a questa tipologia di truffe!!!