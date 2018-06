Guardia di Finanza: maxi evasori stanati e sequestri record da 51 milioni di euro: tutti i dati

Sequestrati oltre 51 milioni di euro ai furbetti dell’evasione e frode dell’Iva, scoperte colossali truffe e denunciate 30 persone nell’ambito dell’attività anticorruzione. Le fiamme gialle festeggiano con grandi risultati il 244 Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Una cerimonia solenne, iniziata questa mattina con la deposizione di una corona d’alloro alla Caserma sede del Comando provinciale di Perugia, poi proseguita alla Sala dei Notari alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose.

Importanti i risultati conseguiti nel 2017 e nei primi mesi dell’anno da parte del Comando Regionale Umbria: sul piano economico finanziario sono stati attaccati i patrimoni illeciti per ben 6.1 milioni di euro, mentre sono 5milioni e 700mila euro sono i beni sequestrati dai finanzieri perché provenienti da truffe e frodi nella percezione di contributi, erogazioni e finanziamenti di diversa natura, di origine sia nazionale che comunitaria. Rilevati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici, con segnalazione alla Corte dei Conti di danni erariali per oltre 88,7 milioni di euro, mentre nel settore degli appalti pubblici sono state scoperte irregolarità per oltre 34,6 milioni di euro.

LOTTA ALL’EVASIONE Tra le vari operazioni della Finanza, sono state scoperte 38 gravi ed articolate frodi fiscali da parte di sodalizi criminali con particolare riferimento all’evasione di Iva, sono stati denunciati 340 persone per reati fiscali (fatture false, operazioni inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documentazione contabile). In tema di economia sommersa, di azienda e di lavoro, sono stati individuati 351 soggetti economici - tra ditte individuali, professionisti e società - evasori totali e 371 lavoratori irregolari o “in nero” . Nelle sale giochi e nei centri scommesse sono invece 99 gli interventi effettuati.