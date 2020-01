Foligno, cioccolato dalla Romania spacciato per artigianale ed evasione totale: blitz della Finanza

Evasione totale, cioccolato importato dalla Romania e spacciato per artigianale e lavoratori in nero. Scatta il blitz della Guardia di Finanza di Foligno.

Le Fiamme Gialle hanno individuato un'attività completamente sconosciuta al Fisco che vendeva cioccolata senza autorizzazioni. I Finanzieri hanno anche appurato che il titolare non presentava da diversi anni la dichiarazione dei redditi. Così non pagava le tasse.

Non è finito. La Guardia di Finanza ha riscontrato anche gravi violazioni in materia di sicurezza dei prodotti: il cioccolato, venduto come produzione artigianale, veniva importato dalla Romania senza indicazioni relative agli ingredienti o alla provenienza. E ancora: i Finanzieri hanno scoperto diversi lavoratori in nero. Elevata maxi sanzione fino a 10.800 euro.