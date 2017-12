FLASH - Fly Volare, il presidente Chiparo arrestato dalla Guardia di Finanza

Eseguita dalla guardia di finanza di Modena una misura cautelare in carcere nei confronti del socio occulto dell’associazione a delinquere specializzata in bancarotte fraudolente e riciclaggio.



Si tratta di Fausto Chiparo, 38 anni, imprenditore e presidente della compagnia FlyVolare, quella dei nuovi voli mai partiti dall'aeroporto di Perugia e dei 250mila euro non restituiti alla società che gestisce l'aeroporto di Perugia. La Sase, non molto tempo fa, aveva annunciato un nuovo accordo con la compagnia. Chiparo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza all'aeroporto: stava per partire per gli Emirati Arabi.