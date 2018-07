Ponte San Giovanni, divampa incendio negli uffici di un capannone industriale

Sono in corso le indagini per riuscire a risalire alle cause dell'incendio divampato nella serata di ieri, lunedì 23 luglio, all'interno di un capannone industriale a Ponte San Giovanni. Le fiamme, da quanto si apprende, hanno interessato in particolare la zona uffici del capannone, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Perugia per compiere tutte le operazioni necessarie di spegnimento e messa in sicurezza. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Sconosciute, al momento, le cause che hanno provocato l'incendio.