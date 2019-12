Incendio nella notte: in fiamme una palazzina, uomo ustionato portato in ospedale

La squadra dei Vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta con due mezzi, intorno alle 23.30 di ieri, in via Don Giovanni Minzoni per l'incendio di un appartamento situato al piano terra.

Una persona, un uomo di circa 63 anni, è rimasta coinvolta riportando diverse ustioni ed è stata trasportata all'ospedale di Città di Castello dal personale del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine.

L'uomo di 66 anni, residente a San Giustino, è rimasto gravemente ustionato mentre tentava di accendere un braciere con la benzina. L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Città di Castello con ustioni di II e III grado sul 90% del corpo e con lesioni da inalazione e calore alle vie aree. Viste le gravi condizioni è stato immediatamente trasferito al Centro ustioni dell’ospedale di Pisa dove è ricoverato in prognosi riservata.