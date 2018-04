Con il Festival del Giornalismo apre il grande gazebo trasparente delle Ferrovie ai Carducci

Aperto, in concomitanza col Festival del Giornalismo, il grande gazebo trasparente delle Ferrovie, montato tra viale Indipendenza e i giardini Carducci.Grande interesse, da parte di adulti e bambini, per le proposte intelligenti visionabili in quella struttura. Gruppi di bambini e scolaresche prendono d’assalto quei giochi organizzati, a stento dominati dal controllo degli insegnanti.

Giovani ben addestrati illustrano i vantaggi offerti dall’uso del treno. Mentre i bambini “indossano” locomotive, vagoni, taxi e pullman in materiale leggero.Alcuni partecipano alla simulazione di viaggi da una località all’altra, segnalata dai cartelli d’intitolazione delle stazioni. Altri, all’interno, giocano con ricostruzioni e modellini. Una significativa e divertente occasione per familiarizzare con modalità comode ed ecologiche di viaggio, almeno per finta. In attesa che si realizzi il viaggio vero. Magari col Frecciarossa, “indossato” da un bambino che – con le idee da vecchia locomotiva – avanza a scatti facendo “ciuff-ciuff”.