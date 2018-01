Perugia e Assisi sotto le feste ispirano il Maestro Chionne: ecco la sua poesia donata ai cittadini...

Carlo Chionne è un poeta romana, un ex insegnante, che ha voluto farci un dono: una poesia, lasciata sui post dei nostri visitatori della pagina Fb di Perugiatoday.it. E' una poesia intensa, dove l'uomo si confronta con la bellezza di Perugia immerso nella solitudine. E poi volge lo sguardo verso la valle dove brilla Assisi, e qui l'uomo nella sua solitudine si confronta perdendo con il messaggio immortale di Francesco. Buona Lettura.

*******

Perugiassisi

Trovarsi soli con Perugia è un'esperienza eccezionale dove il mio cuore si rifugia con tutto il bene e tutto il male... Trovarsi soli alla fontana in una sera fresca come l'acqua, ti da una sensazione strana che puoi provar soltanto a Pasqua... E alzo gli occhi verso il duomo, vedo l'antica cattedrale e dentro me io scopro un uomo che è moderno e medievale... Trovarsi soli con Perugia con i suoi sguardi , i suoi sorrisi, mentre il mio intanto indugia verso il piano di Assisi... E mentre quella valle io contemplo, risuona dentro me il suo antico esempio, risento dentro me la sua voce, lui che lasciò la spada per la croce... e mentre questo il cuor mio pensa, io scopro dentro me la mia incoerenza e solitario continuo la mia strada senza scegliere mai tra croce e spada …

Carlo Chionne (la sua biografia)