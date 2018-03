Festa speciale alla profumeria Bottini di corso Vannucci, tra uova di Pasqua e... pesci d'aprile

Festa speciale alla profumeria Bottini di corso Vannucci. Una Pasqua che coniuga egregiamente il simbolo di rinascita dell’uovo e… il pesce d’aprile. Infatti, come è noto, la data della festa cristiana e quella dello scherzo coincidono, con grande rischio per gli smemorati e i distratti.

La circostanza non è però sfuggita al mitico principe dei tricotonsori, famoso in tutto lo Stivale per il suo “taglio a fiamma”. Alberto e Claudia Tartocchi hanno impreziosito ben due vetrine con la tradizionale complicità del creativo Italo Marchi che realizza regolarmente oggetti d’arte pregiati e spiritosi.

La vetrina esterna contiene – tra balocchi e profumi – le classiche uova, tutte in legno e rigorosamente decorate a mano. Ma la sorpresa sta all’interno del negozio. Dove, su un piano d’appoggio elegante, stanno sistemati dei vivaci pesci d’aprile, realizzati in legno massello e dipinti con pinne multicolori. Non sono pochi i clienti che entrano per curiosare e poi chiedono, già che ci sono, una specialissima “acqua di Parma”. Auguri da Alberto, e da PerugiaToday, a tutti i perugini. Clienti o lettori che siano.