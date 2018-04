Festa Polizia nella malfamata Piazza del Bacio, Questore: "La strategia vincente sta nelle espulsioni"

Nel giorno in cui si celebra il 166esmo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, il Questore Giuseppe Bisogno, ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro ai clan della droga. E lo ha fatto senza parole ma con un gesto che non era stato mai fatto prima di oggi: i discorsi ufficiali, le celebrazioni, gli incontri e gli encomi agli agenti sono tutti avvenuti all'interno di quella Piazza simbolo delle spaccio e del degrado, ovvero Piazza del Bacio. Nessuno lo aveva fatto prima.• Un messaggio silenzioso che si può racchiudere più banalmente in questo: dove c'è il crimine ci saremo noi, nessuna area della città sarà lasciata in mano alla criminalità.

"Il tema della celebrazione odierna, ancora una volta, su tutto il territorio nazionale è “Esserci sempre”. Ed abbiamo buoni motivi per poter affermare che la Polizia di Stato di Perugia c’è stata, c’è e sempre più vorrà esserci (per rispondere) ad ogni domanda di sicurezza della nostra gente. La cittadinanza merita la dedizione e l’intensità del nostro lavoro, perché ne apprezza il contenuto, vi partecipa e lo sostiene": ha spiegato nel suo discorso ufficiale il Questore "Oggi possiamo rassicurare la popolazione di Perugia che tutti i poliziotti, compresi gli impiegati civili, lavorano costantemente spronati dalla consapevolezza che stanno rendendo un servizio indispensabile al vivere civile e che, quindi, vale la pena di impegnarsi con dedizione e sacrificio".

La Questura ha individuato da tempo le priorità degli interventi da portare avanti con costanza e massimo impegno: furti, rapine, scippi e lotta alla droga e alla clandestinità. "Dobbiamo soprattutto mantenere alta la guardia - ha continuato il Questore - in tema di controllo del territorio per contrastare i furti in appartamento, gli scippi e tutti i reati che colpiscono le fasce più deboli della popolazione, generano paura, e inducono a diffidare di tutti ed a temere l’altro, soprattutto se straniero. Dobbiamo essere inflessibili con tutti coloro che, simulando bisogno di accoglienza, non rispettano le nostre leggi e le regole del nostro vivere civile. La strategia vincente sta nelle espulsioni, soprattutto in quelle con accompagnamento coattivo alla frontiera e con accompagnamento ai Centri di espulsione".

Il super-poliziotto di casa nostra ha invitato i suoi agenti a vigilare anche su altri due fronti caldi: quello del terrorismo islamico - 13 i potenziali terroristi scoperti e cacciati della Digos in provincia di Perugia - e le violenze domestiche con tanto di allontanamento dei violenti dalle mura domestiche (50 casi). Il Questore però ha ammesso che c'è ancora tanto da fare sul fronte sicurezza a Perugia e spesso non ci sono le forze sufficienti per andare incontro a tutte le richieste dei cittadini. Ma qualcosa sta cambiando rispetto al passato: arriverà nuovo personale a breve e nei prossimi mesi dovrebbero scattare nuove selezioni per reclutare il personale dopo i tanti pensionamenti avvenuti negli ultimi anni.

"Nonostante i buoni risultati, raggiunti con il massimo impegno profuso dagli uomini e donne della Polizia di Stato nell’anno trascorso - ha concluo - dei quali evidentemente non ho alcun merito essendo giunto da 90 giorni, bisogna fare ancora di più e meglio, sebbene le risorse a nostra disposizione non siano sempre sufficienti. Il Capo della Polizia ha più volte chiarito che stiamo pagando le decisioni errate di chi, nel passato, ha ritenuto che le FF.PP. fossero in esubero di appartenenti ed ha bloccato i reclutamenti. Ed oggi ci troviamo a dover fare i conti con migliaia di pensionamenti, a livello nazionale, e soprattutto con una media d’età elevata specie nelle province di arrivo del personale. Tuttavia ci è stato consentito di vedere la luce in fondo al tunnel. Entro un anno la Questura avrà 10 Agenti che si affiancherannoanche ai neo Vice Commissari e Vice Ispettori che abbiamo avuto dal riordino delle carriere".