Festa dei Ceri, dopo lo spettacolo dell'Alzata.... boom di accessi al pronto soccorso

Puntuale come un orologio, anche questo 15 maggio Gubbio è tornata a vivere la grande Festa dei Ceri, una giornata sentita, appassionata e con tradizioni secolari che anticipa la festa del patrono Sant'Ubaldo. Nonostante la rodata macchina organizzativa - essendo una manifestazione di lunghissima tradizione - non mancano momenti concitati. E così nella giornata di oggi, poco dopo il momento clou della festa, l'Alzata dei Ceri, ben 14 persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Secondo il bollettino della Usl Umbria 1, 14 persone hanno fatto accesso al presidio ospedaliero di Branca, in particolare: una è stata visitata per lipotimia, una per trauma, una per dolore toracico e un'altra per dolore addominale. Sono invece dieci i pazienti che si sono stati medicati per ferire da suturare. Fortunatamente non si registrano feriti seri.