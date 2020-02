Ferro di Cavallo, ubriaco al bar con una spada: denunciato

Ubriaco con spada nel bar perugino. E' successo a Ferro di Cavallo, nella giornata di lunedì 3 febbraio. E come riporta la Nazione Umbria, sul posto è intervenuta la polizia.

L'uomo, ubriaco, è stato fermato dai agenti anche se non ha minacciato nessuno. Si tratta di un cittadino ucraino. Denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e multato per ubriachezza in luogo pubblico. La spada da scherma è stata sequestata.