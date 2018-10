I cittadini segnalano, la polizia interviene: sgominato duo di pusher a Ferro di Cavallo

Giovanissimi, ma già spacciatori. Gli agenti della squadra Mobile di Perugia sono riusciti a sgominare una coppia di pusher in zona Ferro di Cavallo anche grazie alle segnalazioni giunte attraverso l’applicazione “You Pool”. I due giovani di origine albanese e residenti a Perugia di 18 e 19 anni, avevano messo in piedi la vendita al dettaglio nel quartiere. In particolare i due spacciavano sulla rampa di accesso ai garages di una palazzina mentre la “base” di appoggio era in un appartamento dello stesso stabile.

Il duo - è stato ricostruito dalle indagini - era così organizzato: il 19enne faceva da “vedetta” e custodiva il denaro della vendita, il 18enne invece prendeva i contatti con gli acquirenti di cocaina e gliela consegnava. I poliziotti sono così riusciti a ricostruire il giro di spaccio messo in piedi dai due giovani (incensurati) e sono entrati in azione, ma alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Il primo è stato subito preso, mentre l’altro, per assicurarsi la fuga, ha colpito violentemente anche un poliziotto. Alla fine entrambi sono stati bloccati ed è scattata la perquisizione in casa.

Nell'abitazione sono state trovate e sequestrate le dosi di cocaina. Trovato anche un pc portatile che era stato di recente rubato in una scuola materna della provincia. I due ragazzi albanesi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio; al 19enne sono stati inoltre contestati i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre per entrambi è scattata la denuncia per la ricettazione del computer portatile, che sarà restituito all’istituto.