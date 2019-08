Scontro tra auto e moto, 41enne ricoverato in ospedale: è grave, ma non in pericolo di vita

Scontro tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, in via Firenze a Ferro di Cavallo. Trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia, il centauro 41enne era inizialmente incosciente, ma poi le terapie hanno escluso gravi conseguenze.

Si trova ricoverato in Neurochirurgia sotto monitoraggio. Non è in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.