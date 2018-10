Ferro di Cavallo, passeggia con una scatola di caramelle nelle mutande, ma dentro c'è il "fumo"

Diciottenne beccato con l’hashish nelle mutande. E’ accaduto domenica sera durante un controllo dei poliziotti della Volante in zona Ferro di Cavallo. Gli agenti hanno fermato un giovane mentre si incamminava, al buio, verso i giardinetti.

Identificato, si tratta di un italiano residente a Perugia senza precedenti penali. Sottoposto a perquisizione, all’interno degli slip nascondeva però un contenitore di caramelle con 14 “dosi” di hashish mentre in casa, sopra il comodino della camera da letto, è stata trovata e sequestrata un’altra dose di “fumo”. Per il ragazzo è scattata una denuncia - vista la sua assenza di precedenti con la giustizia - in stato di libertà, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.