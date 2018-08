Fermato per un normale controllo, ma è il ladro del supermercato: 19enne nei guai

E’ stato fermato dagli agenti di polizia del Commissariato di Assisi insospettiti dal suo atteggiamento, ma quando hanno approfondito i controlli, hanno scoperto che si trattava dello stesso giovane che qualche giorno prima aveva rubato in un supermercato. Si tratta di un 19enne di origine egiziana regolare sul territorio, che aveva con sé anche un coltellino multiuso.

Dai particolari emersi durante l’attività di controllo, gli agenti del Commissariato hanno potuto ricondurre il 19 enne al furto commesso in danno del supermercato Emi. Inevitabile per lui una denuncia per i reati di porto abusivo di strumenti atti ad offendere e furto.