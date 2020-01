Fermato per un controllo, aggredisce i carabinieri a calci: giovane arrestato

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione Fortebraccio di Perugia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’arrestato, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, è stato fermato nella notte tra sabato e domenica in piazza Grimana, vicino alla fermata dell’autobus, dove si trovavano anche altri giovani in attesa del mezzo per raggiungere dei locali notturni.

Secondo i militari il giovane si aggirava tra i coetanei con fare sospetto, così i carabinieri hanno deciso di fermarlo e controllarne le generalità e se avesse con sé sostanza stupefacente.

Il giovane, però, ha reagito, cercando di sottrarsi al controllo e spintonando i militari, uno dei quali è stato colpito con un calcio. A quel punto sono scattate le manette.

Stamattina il giovane è comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto e ha deciso di patteggiare una condanna a 4 mesi (con pena sospesa e non menzione).