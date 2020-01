Fermato dai Carabinieri, rifiuta i test alcolemici: patente ritirata comunque

Qualche bicchiere di troppo e patente ritirata dai Carabinieri di Città di Castello per un cinquantenne tifernate che è stato poi denunciato a piede libero dai militari dell’Aliquota Radiomobile. Fermato e controllato a Umbertide mentre procedeva alla guida di una vecchia autovettura con andatura anomala, l'uomo è stato poi invitato dai Carabinieri a sottoporsi ai test alcolemici ma forse conscio di essere in stato di iebbrezza si è rifiutato di ottemperare alla richiesta dei Carabinieri. Un rifiuto che non gli è però servito a evitare il ritiro della patente e la denuncia, perché la normativa è chiara sulle conseguenze di chi rifiuta l’accertamento alcolemico con le stesse sanzioni previste nel caso il test fosse avesse dato esito positivo.