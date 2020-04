Coronavirus, beccati dai carabinieri in giro senza motivo fanno il nome dello spacciatore: arrestato

Infrangono le misure di contenimento dell’epidemia Covid19 per andare ad acquistare la droga, incappano in un controllo dei carabinieri e permettono alle forze dell’ordine di arrestare lo spacciatore.

È quanto accaduto ieri a Tuoro sul Trasimeno dove una pattuglia del radiomobile di Città della Pieve, ha fermato un’auto con due giovani a bordo. Il controllo è stato esteso anche ai motivi per cui i due circolassero a fronte delle misure di divieto per evitare il propagarsi dell’epidemia da Coronavirus.

I due giovani non hanno saputo proporre un valido motivo e approfondendo il controllo i carabinieri hanno rinvenuto un grammo di droga. Alla richiesta dei militari sulle modalità con le quali avessero acquistato la sostanza stupefacente, i due hanno indicato un’abitazione sempre a Tuoro sul Trasimeno e una persona.

I carabinieri hanno subito effettuato una perquisizione domiciliare e poi della persona indicata dai due, non trovando altra sostanza stupefacente. I militari hanno, comunque, optato per il fermo del cittadino albanese, da due mesi in Italia, sulla base del certo riconoscimento da parte dei due acquirenti.

Stamattina si è celebrata l’udienza direttissima, in video conferenza: il fermato, difeso dall’avvocato Luca Pietrocola, in caserma a Città della Pieve, il sostituto procuratore Manuela Comodi a Perugia e il giudice Marco Verola in Tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di dimore nel comune di Tuoro sul Trasimeno e disponendo il rinvio per la prosecuzione della direttissima a novembre.