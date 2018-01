Perugia, incidente in un'autofficina: colpito alla testa da una bombola di metano

Prognosi di venti giorni e un trauma cranico per l’uomo rimasto vittima di un incidente in zona Monteluce, in una officina meccanica di via De Sancits, traversa di via Eugubina. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio, ma secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito in testa da una bombola di metano a causa del malfunzionamento della valvola di sicurezza. Immediato l’intervento del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso del nosocomio perugino dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.