Ferito in faccia dalla motosega, corsa in ospedale: operato d'urgenza

E' stato soccorso dai medici del 118 e poi trasportato urgentemente all'ospedale ad Assisi, dove è stato sottoposto a un intervento delicatissimo dopo essersi ferito al volto. E' quanto accaduto ieri a un uomo, ferito al viso fra lo zigomo e l'occhio mentre stava utilizzando la motosega. L'uomo è stato operato dall'equipe della struttura complessa di chirurgia ricostruttiva dell'Usl Umbria ed è stato in sala operatoria per quasi due ore. I medici hanno cercato di fare tutto il possibile per per cercare di limitare il danno, ora bisognerà attendere gli esiti post operatori. L'uomo rimane ricoverato all'ospedale di Assisi.