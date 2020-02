False fatture e sponsorizzazioni sportive inesistenti, in sei davanti al giudice

Fatture false per non pagare le tasse, sei persone, in qualità di rappresentati legali di altrettante società, sono finite davanti al giudice.

Secondo l’accusa i sei imputati, difesi dagli avvocati Marta Serpolla, Maria Teresa Giurgola, Roberto Marinelli, Roberto Bianchi, Samuel Fedele e Nada Lucaccioni, “al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto” avrebbero indicato all’Agenzia delle entrate “nelle relative dichiarazioni, per l’anno di imposta 2013, elementi fittizi passivi derivanti” da sponsorizzazioni a società sportive, ma ritenute “oggettivamente e parzialmente inesistenti”.

Per la Procura sarebbero false le fatture emesse da un gruppo sportivo dilettantistico (importo di 167mila euro) e da una società di calcio a sette per 135mila euro, da parte di una società sportiva femminile per 40mila euro. Le società, a loro volta, avrebbero poi emesso fatture di pari valore per compensare e non pagare tasse e Iva.

Le sei persone sono state portate in giudizio davanti al giudice per l’udienza preliminare.